Großes Interesse an Zuschüssen in der Corona-Krise

Mainz Bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sind in den ersten zwölf Stunden nach dem Start des Sofortprogramm des Bundes für Zuschüsse in der Corona-Krise mehr als 2100 Anträge eingegangen.

Dies seien bis Montagmorgen allein die per E-Mail gestellten Anträge, ohne die per Fax eingereichten Formulare, sagte eine Sprecherin der landeseigenen Bank. „Das Fax ist übergelaufen.

Im Internet-Portal der ISB wurde das Formular für die Beantragung der Zuschüsse am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr eingestellt. Das Interesse war in kurzer Zeit so hoch, dass das Online-Formular nach Angaben der Sprecherin aus technischen Gründen zeitweise nicht erreichbar war. „Es gibt ein sehr starkes Interesse an dem Programm“, sagte die ISB-Sprecherin.