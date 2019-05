später lesen Großherzog Henri: Mein Vater verabschiedete sich von uns Teilen

Der frühere luxemburgische Großherzog Jean hat sich zwei Tage vor seinem Tod von seiner Familie verabschiedet. Dies teilte sein Sohn, der jetzige Großherzog Henri, am Tag der Beisetzung seines Vaters in einem Brief an seine Bürger mit dem Titel „Über meinen Papa“ mit. dpa