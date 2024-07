Amtsübergabe eingeleitet Der nächste Schritt zur Amtsübergabe: Guillaume wird am 8. Oktober Statthalter von Großherzog Henri

Luxemburg mag zwar das einzige Großherzogtum der Welt sein und das Land im Vergleich zu anderen konstitutionellen Monarchien vom Territorium sehr klein, doch auch am Luxemburger Hofe gibt es ein strenges Zeremoniell. Und mit der Ankündigung der Amtsübergabe an seinen Sohn, Erbgroßherzog Guillaume, just zum Nationalfeiertag hat Großherzog Henri den ersten Stein ins Wasser geworfen.