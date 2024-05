Adel in Luxemburg Babyglück: Ein kleines Mädchen für Luxemburgs Prinzessin Alexandra

Alexandra ist das vierte Kind von fünf und die einzige Tochter von Luxemburgs Staatsoberhaupt, Großherzog Henri (69). Die 33-Jährige hatte erst im vergangenen Frühjahr ihren Verlobten und jetzigen Ehemann geheiratet. Während die standesamtliche Feier in der Luxemburger Hauptstadt stattfand, gab es die kirchliche Feier in Südfrankreich in der Nähe des Feriendomizils der großherzoglichen Familie bei Bormes-les-Mimosas. Beide meiden in der Regel die Öffentlichkeit. Zuletzt war Prinzessin Alexandra beim Neujahrsempfang des Großherzogs in Erscheinung getreten.