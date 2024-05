Adel in Luxemburg Royales Baby: Was der Name über die Tochter von Luxemburgs Prinzessin Alexandra verrät

Update | Luxemburg · Babyglück in Luxemburg: Prinzessin Alexandra hat am Dienstag ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das verkündet der Luxemburger Hof. Was der Name über das achte Enkelkind von Großherzog Henri verrät.

19.05.2024 , 11:03 Uhr

Luxemburgs Prinzessin Alexandra und ihr Gemahl Nicolas Bagory sind zum ersten Mal Eltern geworden. Foto: Imago Foto: IMAGO/Belga/IMAGO/LUXPRESS/Jean-Claude Ernst