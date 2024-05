Adel in Luxemburg Babyglück: Ein kleines Mädchen für Luxemburgs Prinzessin Alexandra

Babyglück in Luxemburg: Prinzessin Alexandra hat am Dienstag ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das verkündet der Luxemburger Hof. Und so soll das achte Enkelkind von Großherzog Henri heißen.

14.05.2024 , 18:43 Uhr

Luxemburgs Prinzessin Alexandra und ihr Gemahl Nicolas Bagory sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das kleine Mädchen soll Voctoire heißen. Foto: Sophie Margue/Großherzoglicher Hof Foto: Collection privée de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg / Sophie Margue/Sophie Margue