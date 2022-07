Nicht verpassen! Die spannendsten Ausstellungen und Museen : Entdecken, wie ein Weltreich unterging - Was man zur großen Landesausstellung wissen muss

Der Kopf der antiken Göttin ist im Rahmen der aktuell laufenden Landesausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“ noch bis 27. November zu sehen. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Das römische Imperium hatte Macht, Reichtum und schien unzerstörbar. Die Überreste dieses Reiches in Trier beweisen das – zeigen aber auch, dass es schlussendlich doch untergegangen ist. Wie das passieren konnte, erfährt man diesen Sommer in drei Trierer Museen. Wir fassen alles zusammen, was man zur großen Landessausstellung wissen muss.

Sieben Jahrhunderte lang regierten Roms Herrscher erst eine Stadt, dann das heutige Italien und schließlich halb Europa. Und dann, vor rund 1600 Jahren, zerfiel dieses Imperium. Wie kann das sein? Genau darum geht es bei der großen Landes­ausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“, die vom 25. Juni bis zum 27. November die Besucher in drei Trierer Museen begeistert.

Die Themen sind wie folgt aufgeteilt: Der Fokus im Rheinischen Landesmuseum in der Weimarer Allee 1 liegt auf Rom im vierten und fünften Jahrhundert nach Christus. Mithilfe internationaler Spitzenexponate werden hier teils dramatische politische und militärische Entwicklungen in dieser Zeit illustriert, die zum Zerfall der antiken Supermacht beigetragen haben.

Das Museum am Dom konzentriert sich auf die Rolle des Christentums vor, während der Epoche des „Untergangs“ und der nachfolgenden Zeit des frühen Mittelalters.

Im Stadtmuseum Simeonstift wiederum dreht sich alles um das Fortleben des Römischen Reiches in der Kunst- und Kulturgeschichte. Kunstwerke aus fünf Jahrhunderten zeigen die Faszination der Menschen für das römische Reich, die bis heute anhält.

Öffnungszeiten und Preise Während der fünf Monate, in denen die Ausstellung gezeigt wird, sind die Museen immer dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Geführte Gruppen haben schon ab 9 Uhr morgens Zutritt. Montags sind die Ausstellungsräume geschlossen.

Was die Eintrittspreise betrifft, müssen Besucher vorher überlegen, was genau sie sehen wollen. Das Kombiticket für alle drei Museen kostet 22 Euro für Erwachsene (19 Euro ermäßigt).

Für den gleichen Preis bekommt man allerdings auch ein Familienticket, mit dem bis zu vier Kinder gratis reinkommen. Wer nur einzelne Ausstellungen besuchen möchte, kann ein Einzelticket kaufen. Im Rheinischen Landesmuseum kostet der Eintritt 14 Euro, im Museum am Dom 8 Euro und im Stadtmuseum 9 Euro. Für Kinder unter sieben Jahren ist der Eintritt frei.

Es gibt auch Führungen in allen Museen, für die man allerdings tiefer in die Tasche greifen muss. Normalpreise für kleinere Einzelführungen bis hin zur großen Kombiführung durch alle Museen reichen von 100 bis zu 206 Euro.

Anfahrt Alle drei Standorte liegen im Zentrum von Trier und sind fußläufig gut zu erreichen. Auch vom Hauptbahnhof aus braucht man nur etwa 15 Minuten. Parkplätze direkt vor den Ausstellungsorten gibt es allerdings nicht. Autofahrer sollten in die umliegenden Parkhäuser der Trierer Innenstadt ausweichen.

Wer den Bus nehmen möchte, kann für einen Besuch des Landesmuseums an den Haltestellen „SWT“, „Basilika“ oder „Mustorstraße“ aussteigen. Zu den anderen beiden Museen kommt man gut von der Porta Nigra aus – die selbst ja schon ein unschätzbar wertvolles Überbeibsel des römischen Imperiums ist.