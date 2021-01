Großregion will im Kampf gegen Corona an einem Strang ziehen

Corona-Abstrich im Testzentrum in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze/dpa/Symbolbild/Archiv

Saarbrücken Die internationale Großregion zwischen Saar, Mosel, Rhein und Maas will bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie noch enger zusammenarbeiten. Dazu gehöre die gemeinsame Nutzung von Test- und Laborkapazitäten, eine intensivere Zusammenarbeit in der Krankenhausversorgung und eine vereinfachte Kontaktnachverfolgung über Grenzen hinweg, sagte der Europabevollmächtigte des Saarlandes, Roland Theis (CDU).

Am Mittwoch übergab das Saarland turnusgemäß den Vorsitz in der Großregion an die ostfranzösische Region Grand Est.