Bildungsministerium Großteil der Anträge auf Kita-Förderung bewilligt

Einigkeit herrscht darüber, dass es zu wenige Kita-Plätze im Land gibt. „In den letzten Jahren haben immer mehr Eltern das Recht auf Kindertagesbetreuung in Anspruch genommen, insbesondere für sehr junge Kinder und im Ganztagsbereich“, betont die Bildungsministerin. Auch die Bertelsmann-Stiftung war in einem Ende November vergangenen Jahres vorgestellten Ländermonitoring zu dem Ergebnis gekommen, dass von den Kindern in rheinland-pfälzischen Kitas drei Viertel in Gruppen mit „nicht-kindgerechten Personalschlüsseln“ betreut werden. Um die Bedarfe der Eltern zu decken, fehlen der Studie zufolge in Rheinland-Pfalz rund 27.400 Kita-Plätze.