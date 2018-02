später lesen Großteil der Spielhallen muss 2021 dicht machen FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Das verschärfte Glücksspielgesetz bedeutet voraussichtlich das Aus zahlreicher Spielhallen in Rheinland-Pfalz: Nach einer Übergangsfrist bis Ende Juni 2021 dürften fast drei Viertel aller Spielhallen schließen müssen. Derzeit gebe es im Land 915 Spielhallen an rund 550 Standorten, sagte die Referentin für Glücksspiel bei der landesweit zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, Nadja Wierzejewski, der Deutschen Presse-Agentur. Am 1. Juli 2021 werden es demnach dann - nach derzeitigem Stand - 242 Spielhallen an 242 Standorten sein. dpa