Arbeitskampf Großunternehmen in Rheinland-Pfalz: Auf Streik vorbereitet

Die beiden größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz haben sich nach eigenen Angaben auf den aktuellen Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn eingestellt. „Wie bei vorherigen Streiks haben wir relevante Maßnahmen für unsere Bahntransporte vorbereitet und justieren diese bedarfsgerecht nach“, teilte eine BASF-Sprecherin am Donnerstag in Ludwigshafen mit.