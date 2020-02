Großvater getötet: Tatverdächtiger weiter auf der Flucht

Leiningen/Koblenz Ein 22-Jähriger soll seinen Großvater im Dorf Leiningen (Rhein-Hunsrück-Kreis) getötet haben. Die Fahndung nach dem jungen Mann lief am Donnerstagnachmittag noch. Die Polizei warnte vor dem Gesuchten: „Der Tatverdächtige gilt als gefährlich“, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit.

Zum mutmaßlichen Motiv des 22-jährigen Deutschen und der möglichen Waffe machten die Ermittler vorerst keine Angaben. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Mann vom Tatort in der Straße Am Schulberg in Leiningen zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 22-Jährige mit kurzen braunen Haaren sei etwa 1,80 Meter groß und 120 Kilogramm schwer. Er habe eine Adidas-Jogginghose und eine schwarze Lederjacke getragen. Das Polizeipräsidium bat um Hinweise auf den Mann unter der Telefonnummer 0261/103-2731.