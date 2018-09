später lesen Gründer Madisch will im Digitalrat etwas bewegen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Auf einem Gruppenbild des Digitalrates der Bundesregierung war er in kurzen Hosen zu sehen, nun will Gründer-Star Ijad Madisch mit dem neuen Gremium etwas verändern. In Deutschland könne sich etwa in Sachen Unternehmergeist noch eine Menge tun, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa