Grüne an Rhein und Mosel stellen Liste für Landtagswahl auf

Anne Spiegel (Grüne) spricht bei einer Parteiveranstaltung. Foto: Sascha Ditscher/dpa/Archivbild

Idar-Oberstein Rund 200 Delegierte der Grünen in Rheinland-Pfalz sind am Samstag zu einem zweitägigen Parteitag in Idar-Oberstein zusammengekommen, um die Liste für die Landtagswahl im März zu wählen. Mit halbstündiger Verspätung eröffnete der Landesvorsitzende Josef Winkler die Versammlung.

Als Spitzenkandidatin für die Wahl am 14. März 2021 nominierte der Landesvorstand bereits im Oktober 2019 die rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel. Auf den beiden folgenden Plätzen kandidierten der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun und die Parlamentarische Geschäftsführerin Pia Schellhammer. Listenplatz 8 dürfte Fabian Ehmann als Vertreter der Grünen Jugend sicher sein.