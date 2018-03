später lesen Grüne bei Familiennachzug für Vermittlungsausschuss Teilen

Einen Tag vor der Abstimmung im Bundesrat über eine Neuregelung des Familiennachzugs haben sich die Grünen dafür ausgesprochen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. „Wer Integration will, muss den Menschen Perspektiven auf ein Zusammenleben mit den Familien bieten“, erklärte die integrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Katharina Binz, am Donnerstag in Mainz. Auch die Kirchen kritisierten schon lange den restriktiven Kurs bei der Zusammenführung von syrischen Familien. dpa