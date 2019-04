später lesen Grüne für autonomes Fahren und Nahverkehr auf Nachfrage Teilen

Selbstfahrende Fahrzeuge zusammen mit öffentlichem Nahverkehr auf Nachfrage können nach Ansicht der Grünen die Verkehrsprobleme in Rheinland-Pfalz lösen. „So braucht man weniger Autos für die gleiche Kilometerleistung“, sagte der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Bernhard Braun, am Mittwoch in Mainz. dpa