Grüne Jugend für längere Öffnungszeiten der Kioske FOTO: Axel Heimken

Der Jugendverband der Grünen in Rheinland-Pfalz will erreichen, dass Kioske in den Städten bis weit in die Nacht hinein geöffnet bleiben. Solche „Spätis“ wie in Berlin gehörten zu einer urbanen Kultur dazu, heißt es in einem Antrag für den Landesparteitag der Grünen am kommenden Wochenende in Bingen. dpa