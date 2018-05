später lesen Grüne Landesminister fordern von Berlin Kohleausstieg FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Die Umweltminister von neun Landesregierungen mit Beteiligung der Grünen haben die Bundesregierung zu raschen Schritten für den Kohleausstieg aufgerufen. In einem gemeinsamen Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Bundesenergieminister Peter Altmaier (CDU) legten sie ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung zum Klimaschutz dar. Das der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Schreiben nennt als Ziel eine „ökologische, wirtschaftliche und sichere Energieversorgung“. dpa