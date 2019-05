Grüne leiten aus Wahlergebnis Auftrag an Landespolitik ab

Mainz Die Grünen in Rheinland-Pfalz leiten aus ihrem guten Abschneiden bei der Europawahl einen „klaren Auftrag an die Landespolitik“ ab. „Wir wollen, dass das Thema Klimaschutz ab sofort in jeder Kabinettssitzung eine Rolle spielt“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der kleinsten Regierungspartei, Bernhard Braun, am Montag in Mainz.

„Auf Landesebene müssen wir die Solaroffensive verstärken, damit wir unseren Strombedarf in Rheinland-Pfalz komplett aus Erneuerbaren Energien decken können.“ So müsse „auf jedem staatlichen Dach“ eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die Fraktion hatte bereits Anfang Mai kritisiert, dass es bei der Nutzung von Liegenschaften des Landes für die Solarstrom-Erzeugung „noch viel Luft nach oben“ gebe.