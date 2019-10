Grüne nominieren Anne Spiegel als Spitzenkandidatin

Mainz Der Landesvorstand der Grünen hat Integrations- und Familienministerin Anne Spiegel als Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz nominiert. Die endgültige Entscheidung soll ein Parteitag vor den Sommerferien 2020 treffen.

Der Erweiterte Landesvorstand der Partei habe die Bereitschaft der Ministerin zur Kandidatur begrüßt und unterstütze ihre Wahl auf den ersten Platz der Landesliste für die Wahl im Frühjahr 2021, teilte die Partei am Freitag in Mainz mit. Die 38-jährige Politikerin tritt damit gegen SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und den zum Spitzenkandidaten nominierten CDU-Fraktionschef Christian Baldauf an.