Grüne sehen eigene Handschrift im neuen Haushaltsentwurf

Mainz Der Ausbau erneuerbarer Energien eröffnet für Rheinland-Pfalz nach Ansicht der Grünen-Landtagsfraktion große wirtschaftliche Chancen. Im neuen Haushaltsentwurf sei mit den Fördermaßnahmen für mehr Klimaschutz vor allem auf kommunaler Ebene eine grüne Handschrift gut erkennbar, sagte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun am Montag.

Der rheinland-pfälzische Landtag tritt an diesem Mittwoch und Donnerstag zur voraussichtlich letzten Plenarsitzung in diesem Jahr zusammen. Am Mittwoch will Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) ihren Haushaltsentwurf einbringen, am Donnerstag werden die Landtagsfraktionen erstmals über den Etatentwurf beraten.