Grüne sehen sich gestärkt vor Gesprächen über neue Regierung

Aufsteller mit der Aufschrift „Bündnis 90 Die Grünen“ stehen bei einem Landesparteitag. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wollen die Grünen ihre Themen selbstbewusst in die Bildung einer neuen Regierung hineintragen. „Wir gehen auf jeden Fall gestärkt in die Gespräche, die jetzt anstehen, weil wir ja deutlich zugelegt haben“, sagte Spitzenkandidatin Anne Spiegel der Deutschen Presse-Agentur.

Ihre Partei sehe in dem Wahlergebnis „einen klaren Regierungsauftrag“ für konsequenten Klimaschutz, für eine Mobilitätswende, für Umwelt- und Naturschutz. „Und diesen Anspruch werden wir auch klar machen.“

Am Montag werde der erweiterte Landesvorstand der Partei zusammenkommen und über die anstehenden Schritte beraten. Auch die Fraktion mit den neuen Abgeordneten werde zu einer ersten Sitzung zusammentreffen.

„Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei der Mobilitätswende, auch was die Grüner-Wasserstoff-Strategie anbelangt.“ Hier müsse es einen ganz neuen Schwung geben.