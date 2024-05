Landtag Grüne und SPD am meisten von Straftaten vor Wahlen betroffen

Die Grünen und die SPD sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes (LKA) von Straftaten im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen am stärksten betroffen. Insgesamt 17 dieser Straftaten seien bislang in Rheinland-Pfalz registriert worden, teilte das LKA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Mainz mit. Dabei habe es sich um zwei Delikte gehandelt, die der politisch motivierten Kriminalität aus dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Bei den übrigen Straftaten sei es um Sachbeschädigung, Diebstahl und Propagandadelikte gegangen.