Grüne und Verbände: „Solardeckel“ endlich streichen

Mainz Verbände der erneuerbaren Energien fühlen sich in der Corona-Krise im Stich gelassen. Sie fordern die Streichung des sogenannten Solardeckels. Handwerksbetriebe seien sonst in Gefahr, sagen die Grünen.

Die Grünen in Rheinland-Pfalz pochen wie der Bundesverband Windenergie und die Solarbranche auf die bereits im Oktober im Bundesrat beschlossene Streichung des sogenannten Solardeckels. „Es wird immer drängender“, sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, Andreas Hartenfels, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es gebe keinen stichhaltigen Grund, das Votum des Bundesrats gegen eine Begrenzung beim Ausbau von Solaranlagen weiter hinauszuzögern.

Der Bundesverband Windenergie stellt in einem offenen Brief fest, es sei zu erwarten, dass die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankerte Photovoltaik-Fördergrenze bereits im April erreicht werde. In einem offenen Brief des Bundesverbands Solarwirtschaft hatten mehrere Hundert Unternehmen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gebeten, sich dafür einzusetzen, dass das Verfahren für das entsprechende Gesetz „umgehend eingeleitet“ wird.