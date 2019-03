später lesen Grüne verabschieden Erklärung für Kommunalwahl Teilen

Klimaschutz und bezahlbares Wohnen: Die rheinland-pfälzischen Grünen nehmen mit einer kommunalpolitischen Erklärung die Wahl der Stadt- und Gemeinderäte in Rheinland-Pfalz ins Visier. Rund 170 Delegierte beschlossen am Samstag bei einem Landesparteitag in Montabaur im Westerwald - abgesehen von einer Enthaltung - einstimmig das Papier. Von Jens Albes, dpa