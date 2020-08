Grüne wählen Spiegel zur Spitzenkandidatin für Landtagswahl

Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) spricht auf der Landesdelegiertenversammlung. Foto: Harald Tittel/dpa

Idar-Oberstein Die rheinland-pfälzischen Grünen gehen mit Landesfamilienministerin Anne Spiegel in die Landtagswahl 2021. Für die 39-jährige Politikerin stimmten am Samstag 192 von 202 Delegierten eines Parteitags in Idar-Oberstein.

Jeweils fünf Delegierte stimmten gegen sie oder enthielten sich. Eine Gegenkandidatin gab es nicht.

In ihrer Bewerbungsrede spannte Spiegel einen Bogen vom Klimaschutz über Sozialpolitik, die Aufnahme von Flüchtlingen und die Bildungspolitik bis zur Corona-Pandemie und der Gesundheitspolitik. „Ich möchte dieses Team an der Spitze in den Landtagswahlkampf führen, weil ich gemeinsam mit euch eine bessere Zukunft für Rheinland-Pfalz möchte“, rief die Politikerin aus.