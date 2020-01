Grüne will 365-Euro-Ticket für Schüler und Studenten

Mainz Wie lassen sich mehr Menschen für Bus und Bahn begeistern? Helfen könnten unter anderem 365-Euro-Jahrestickets für Schüler, Studenten und Azubis, sagt eine Grünen-Politikerin. Der FDP-Verkehrsminister steht dem skeptischer gegenüber.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte sich im September vergangenen Jahres skeptisch gezeigt. In einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur sagte er, das hessische Schülerticket für 365 Euro im Jahr sei nicht ohne weiteres auf Rheinland-Pfalz übertragbar. Rheinland-Pfalz sei viel ländlicher als Hessen, hierzulande wäre das Schüler-Ticket dreimal so teuer wie im Nachbarland.

Die Fahrgastzahlen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Rheinland-Pfalz sind trotz aller Debatten um eine Verkehrswende in den vergangenen Jahren stagniert. Im ersten Halbjahr 2018 nutzten pro Woche landesweit ungefähr 1,43 Millionen Menschen den SPNV, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums in Mainz auf eine Anfrage Blatzheim-Roeglers hervorgeht. So viele waren es demnach auch im ersten Halbjahr 2016 gewesen. Neuere Zahlen liegen nach Angaben des Ministeriums noch nicht vor.