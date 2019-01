Grüne Woche in Berlin: Höfken will mehr Geld für Ökolandbau

Die künftige Agrarpoltik der EU muss nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) eine sichere Finanzierung für die geplante Ausweitung des Ökolandbaus einschließen. dpa

Umweltmaßnahmen in der Landwirtschaft und die Entwicklung des Ökolandbaus seien bislang nicht ausreichend finanziell ausgestattet, sagte Höfken vor Beginn der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Ziel sei eine Ausweitung des Anteils ökologisch bewirtschafteter Flächen von bislang 10 Prozent in Rheinland-Pfalz auf 20 Prozent.

In den Vorschlägen der EU-Kommission zur künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) lasse sich bislang keine klare Linie erkennen, kritisierte die Ministerin. „Mit den Vorschlägen besteht die Gefahr der starken Re-Nationalisierung und der Aufgabe einheitlicher Umweltstandards.“ Auch seien Klimaschutzmaßnahmen ungenau definiert. „Dies alles muss in der GAP gesichert werden“, sagte Höfken der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Vorsitz in der Agrarministerkonferenz könne Rheinland-Pfalz unter Federführung des Landwirtschaftsministeriums von Volker Wissing (FDP) wichtige Impulse in der Debatte und in den Verhandlungen zur GAP geben.