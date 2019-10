Grüne wollen mehr über NPD-Bürgerwehren in Warnwesten wissen

Pia Schellhammer (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Bürgerwehren mit roten Warnwesten und dem Banner „Schutzzone“ treten auch in Rheinland-Pfalz auf: Beim Winzerfest in Alzey, beim Backfischfest in Worms und in Pirmasens seien sie zuletzt aufgefallen, sagte die Grüne Landtagsabgeordnete Pia Schellhammer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Bürgerwehren behaupteten, sie unterstützten die Arbeit der Polizei. In Wirklichkeit gehörten sie aber zu einer bundesweiten Kampagne der NPD.

Sie suggerierten, die Sicherheit sei bedroht und der Staat könne die Menschen nicht mehr schützen, kritisierte Schellhammer. Dieses Nagen an staatlichen Institutionen sei der Kern der rechten Szene. „Es ist aber sicher, man kann hier feiern.“

Die rechtliche Handhabe gegen die Aktionen der „Schutzzonen“-Bürgerwehren sei jedoch gering, sagte Schellhammer. „Es ist keine politische Veranstaltung, die angemeldet werden muss.“ Auch die Möglichkeiten, wegen des Verdachts der Amtsanmaßung zu ermitteln, seien gering. Die Schutzwesten-Träger tauchten oft nur kurz auf, um Fotos zu machen. Diese fänden sich dann mitunter im Internet. „Man muss das im Auge behalten.“