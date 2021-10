Grüne wollen zur Flutkatastrophe Vergleiche mit NRW ziehen

Mainz Der Untersuchungsausschuss des Landtags wird voraussichtlich erst im November mit der Beweisaufnahme beginnen - wenn die angeforderten Akten eingetroffen sind. Grünen-Fraktionschef Braun will „schnelle und präzise“ Aufklärung.

Im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flut im Ahrtal wollen die Grünen auch das Katastrophenmanagement in Nordrhein-Westfalen zum Thema machen. „Das oberste Ziel von Aufklärung muss immer sein, es in Zukunft besser zu machen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun der Deutschen Presse-Agentur. „Beispielsweise wollen wir im Untersuchungsausschuss Vergleiche ziehen mit dem Nachbarland Nordrhein-Westfalen und vor allem auch untersuchen, wie die Einsätze in der Katastrophennacht und danach mit dem Bund und anderen Ländern koordiniert werden konnten.“