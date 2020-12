Grüne ziehen ohne Koalitionsaussagen in den Wahlkampf

Anne Spiegel (Bündnis90 / Die Grünen) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen, Anne Spiegel, geht ohne eine Koalitionsaussage in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 14. März. „Für uns ist entscheidend, dass wir unsere Inhalte nach vorne stellen und in der nächsten Regierung eine starke Stimme für Klimaschutz da ist“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

An den „Zahlenspielen und -wettbewerben“ der anderen Parteien wolle sie sich nicht beteiligen und sich noch nicht auf ein Wahlziel festlegen, sagte die Integrations-, Familien- und designierte Umweltministerin. Bei der Landtagswahl 2016 waren die Grünen mit 5,3 Prozent knapp in den Landtag eingezogen und sind in der Ampel-Regierung der kleinste der drei Partner.