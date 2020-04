Corona-Eindämmung : Grünen-Fraktionschef Braun regt Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichem Nahverkehr an

Grünen-Fraktionschef Braun regt Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichem Nahverkehr an

Die Koalitionsfraktion in Rheinland-Pfalz fordert auch, einen Expertenkreis zur Corona-Krise zu schaffen. Dieser solle Vorschläge erarbeiten, wo es zu Öffnungen kommen könne – und unter welchen hygienischen Regeln.

Einen Tag, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Länderchefs über Lockerungen in der Corona-Krise entscheiden, regt der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun eine Maskenpflicht an, wenn Menschen einkaufen oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen. „Wir können uns das zum Fremdschutz vorstellen“, sagte Braun unserer Zeitung, der mit den Grünen zu den drei Regierungsfraktionen gehört. „Medizinisch qualifizierte Masken sollten aber dem Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen vorbehalten bleiben“, sagte Braun, der erwartet, nach ersten Lockerungen abzuflachen und keine neuen Infektionskurven entstehen zu lassen.