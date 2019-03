später lesen Grünen-Fraktionschefs: Wahlrecht junger Menschen ausweiten Teilen

Die Fraktionschefs der Grünen in den Landtagen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz setzen sich für mehr Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen ein. Vor allem bei den Wahlen müssten Hürden verschwinden, betonten Andreas Schwarz (Baden-Württemberg) und Bernhard Braun (Rheinland-Pfalz) in einer gemeinsam gefassten Resolution am Montag in Mannheim. dpa