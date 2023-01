Landespolitik : Machtwechsel bei den Grünen im Land: Pia Schellhammer übernimmt von Bernhard Braun

Die 37-jährige Pia Schellhammer aus Oppenheim ist die neue Fraktionsvorsitzende der rheinland-pfälzischen Grünen. Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz An den Spitzen der Fraktion im rheinland-pfälzischen Parlament tut sich dieser Tage was: Am Mittwoch haben die Grünen Pia Schellhammer (37) zur Nachfolgerin von Bernhard Braun gewählt. Auch die aus der Region stammende Jutta Blatzheim-Roegler scheidet aus dem Fraktionsvorstand aus.

Wie ein nicht ganz einfacher Machtwechsel auch über die Bühne gehen kann, zeigen in dieser Woche die rheinland-pfälzischen Grünen. Am Mittwoch hat Pia Schellhammer das Amt der Fraktionsvorsitzenden von Bernhard Braun übernommen - ohne Nebengeräusche. Die Grünen wählten die aus Oppenheim stammende Politikerin einstimmig. Sie freue sich sehr über das Vertrauen, sagte Schellhammer im Mainzer Abgeordnetenhaus vor der Presse. Sie wolle künftig die Energie- und Mobilitätswende voranbringen. Es gehe darum, die Auswirkungen der Klimakrise einzudämmen, so die neue Fraktionschefin.

„Selbstverständlich schmerzt Lützerath“, sagte Schellhammer zu der am Mittwoch begonnenen Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfs im nordrhein-westfälischen Braunkohlerevier. Jedoch müsse man auch sehen, dass die Entscheidungen dazu in der Vergangenheit getroffen worden wären. Die 37-Jährige Schellhammer ist studierte Geschichtswissenschaftlerin und sitzt bereits seit 2011 im rheinland-pfälzischen Landtag.

Auch die weiteren Posten im Fraktionsvorstand haben die Grünen neu besetzt. Der Koblenzer Carl-Bernhard von Heusinger (54) übernimmt das bisherige Amt von Schellhammer und wird Parlamentarischer Geschäftsführer. Neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind Lea Heidbreder und Daniel Köbler. Damit scheidet auch die Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler von der Mosel aus dem Vorstand aus. Sie wird künftig - wie Schellhammers Vorgänger Bernhard Braun - als einfache Abgeordnete im Parlament weiter machen.

Braun wurde 1996 zum ersten Mal in den Landtag Rheinland-Pfalz gewählt. Der Pfälzer gilt als Experte für erneuerbare Energien. Seit 2016 war er an der Spitze der Fraktion, seit 2011 sind die Grünen mit an der Regierung in Rheinland-Pfalz. 2016 stieß die FDP zur vorherigen Koalition zwischen Grünen und SPD dazu. Damals sei es schwierig gewesen, „unsere Ziele zusammenzubringen“, sagte Braun kürzlich im Interview mit dem Trierischen Volksfreund. Inzwischen sähen alle ein, dass es beim Ausbau erneuerbarer Energien schneller gehen muss.