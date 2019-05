Singend und radelnd nach Europa : Macht die Grünen-Landeschefin Jutta Paulus bald EU-Politik?

Mainz Sie kämpft fürs Klima: Grünen-Landeschefin Jutta Paulus will ins EU-Parlament einziehen.

Fährt Jutta Paulus durch Rheinland-Pfalz, sitzt sie meistens auf ihrem geliebten Faltrad – ein Fahrrad, das sie zusammenklappen kann, um es im Zug zu verstauen und an der nächsten Haltestation wieder weiterzuradeln. Wahrscheinlich düst die Grünen-Landeschefin mit dem Rad bald durch Brüssel. Die 52-jährige Rheinland-Pfälzerin steht in der Europaliste der Grünen auf dem elften Platz, was ihr wohl den sicheren Einzug ins Parlament verheißt. Elf Prozent brauchen die Grünen dafür bei der Wahl am 26. Mai. Umfragen prophezeiten ihnen deutlich höhere Werte.