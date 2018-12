später lesen Grüner Gigant: Maxi-Adventskranz im Hunsrück aufgestellt Teilen

Er hat einen Durchmesser von 20 Metern: Einer der größten Adventskränze in Deutschland ist am Samstag in Mörschied im Hunsrück aufgebaut worden. Mit roten und goldfarbenen Päckchen geschmückt, hat er auch „Riesenkerzen“: Stahltonnen, in denen das Feuer brennt. dpa