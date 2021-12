Grünere Bäume dank mehr Regen: Nordmanntanne gefragt

Bad Kreuznach Gut drei Wochen sind es noch bis Heiligabend, bald schon werden wieder geschmückte Tannen viele Wohnzimmer schmücken. „Etwa 80 Prozent der Kunden wünschen sich eine Nordmanntanne“, sagte Wolfgang Schuh vom Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Eröffnung der Weihnachtsbaumsaison am Mittwoch.

Qualitativ haben sich die Bäume laut Schuh tendenziell verbessert: „Die Bäume sind etwas grüner als in den Vorjahren.“ Das liege daran, dass es im zurückliegenden Sommer mehr geregnet habe als in den Jahren zuvor. Preislich sind kaum Veränderungen zu erwarten: Für einen Meter Weihnachtsbaum bezahle der Kunde im Schnitt 20 bis 25 Euro, sagte Schuh. „Ein 1,50 Meter großer Baum kostet also um die 30 bis 35 Euro, wenn er in guter Qualität ist“, fügte er hinzu. Laut Schuh ist es wichtig, beim Preis auch die Qualität zu berücksichtigen.