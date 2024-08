Cannabis Grünes Licht für erste Cannabis-Anbauvereinigung

Die erste Cannabis-Anbauvereinigung in Rheinland-Pfalz kann an den Start gehen. Der Anbaugemeinschaft SüdWest e. V. in Lambrecht in der Pfalz sei die landesweit erste Erlaubnis zum Betrieb erteilt worden, teilte das zuständige Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz mit. Der Verein sei nun berechtigt, Cannabis zum Zwecke des Eigenkonsums gemeinschaftlich anzubauen und an seine Vereinsmitglieder weiterzugeben.