Grundgesetz: Kritik aus Mainz an Vorschlag zu Kinderrechten

Mainz Seit Jahren wird über eine Verfassungsänderung diskutiert, die Beteiligungsrechte von Kindern verankert. Enttäuscht reagieren Jugendministerin Spiegel und der Kinderschutzbund auf den Vorschlag aus Berlin.

Der Kompromiss der großen Koalition in Berlin zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ist in Rheinland-Pfalz auf scharfe Kritik gestoßen. Die geplante Formulierung, wonach das Wohl des Kindes „angemessen zu berücksichtigen“ sei, bringe keine Verbesserung für die Kinderrechte, erklärten die Familien- und Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne) ebenso wie der Kinderschutzbund Rheinland-Pfalz.

Die nun vorgeschlagene Ergänzung in Artikel 6 des Grundgesetzes sei „nur ein Feigenblatt“, erklärte Spiegel am Mittwoch in Mainz. Mit „Symbolpolitik und Lippenbekenntnissen“ sei niemandem geholfen, vor allem nicht den Kindern.