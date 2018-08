später lesen Grundschule in Frankenstein wird wie geplant geschlossen FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Die kleine Grundschule in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) muss schließen. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße wies am Freitag einen Eilantrag der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn zurück, die die geplante Schließung in letzter Minute verhindern wollte. dpa