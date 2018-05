später lesen Grundschulen wegen neuer Datenschutzregeln offline Teilen

Twittern

Teilen



Aus Unsicherheit wegen der neuen europäischen Datenschutzregeln sind in Mainz fast alle Grundschulen mit ihren Internetseiten vorübergehend vom Netz gegangen. „Die Seiten der Mainzer Grundschulen werden im Moment an die EU-Datenschutz-Grundverordnung angepasst und wurden bis auf Weiteres vom Netz genommen“, hieß es bei fast allen der 22 Grundschulen. In anderen Städten wie Koblenz gab es das Problem dagegen nicht. dpa