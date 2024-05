Immer mehr Sitzenbleiber Grundschulkrise: Die Landesregierung scheitert bei der Integration

Der Migrationsanteil der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen beträgt 97 Prozent. Fast ein Drittel der Kinder in der ersten Klasse müssen voraussichtlich das Schuljahr wiederholen. Die erneut in die Schlagzeilen geratene Schule in Ludwigshafen ist in Bezug auf beide Zahlen zwar ein Extrembeispiel. Neueste Daten zu Sitzenbleibern in Rheinland-Pfalz zeigen aber: Es ist bei weitem kein Einzelfall, dass massenhaft Schüler bereits die ersten Klassen wiederholen müssen. Das Bildungssystem im ganzen Land bewegt sich auf eine Krise zu. Und das rheinland-pfälzische Bildungsministerium schaut weg.