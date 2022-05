Statistik : Grundsteuer steigt: Niedrige Steuer bei Biontech-Standorten

Bad Ems/Mainz Die für Bauimmobilien maßgebliche Grundsteuer B steigt in Rheinland-Pfalz landesweit historisch stark. An Standorten des Impfstoffherstellers Biontech sinkt unterdessen die Steuerlast für Unternehmen.

2022 erhöht sich der landesdurchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B voraussichtlich um 15 Prozentpunkte, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Einen stärkeren absoluten Anstieg habe es landesweit noch nie gemessen.

Der Bund der Steuerzahler erklärte zur Grundsteuer B nach seiner Befragung der 50 größten Kommunen in Rheinland-Pfalz: „Während Neuwied mit 610 Prozent der negative Spitzenreiter ist, haben mittlerweile insgesamt acht weitere Kommunen ihren Hebesatz auf über 500 Prozent angehoben.“ Das seien Trier, Worms, Frankenthal, Mayen, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Pirmasens und Neustadt an der Weinstraße. Am günstigsten sei hier mit 80 Prozent Ingelheim, Hauptsitz des Pharmaunternehmens Boehringer-Ingelheim, sowie mit 290 Prozent der Biontech-Standort Idar-Oberstein. Idar-Oberstein hat den Angaben zufolge sowohl die Grundsteuer B als auch die Gewerbesteuer deutlich gesenkt.