Grundwasserspiegel trotz feuchtem Winter weiter niedrig

Ein Mann geht mit einem Regenschirm durch die Fußgängerzone in der Domstadt. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die Niederschläge im Winter haben sich positiv auf den Grundwasserspiegel in Rheinland-Pfalz ausgewirkt - er bleibt aber zu niedrig. „Das Defizit der letzten Jahre wird damit mit Sicherheit noch nicht wieder aufgefüllt.

Dafür müsste es mehrere Jahre deutlich überdurchschnittlich viel im Winterhalbjahr regnen“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Die vegetationsfreie Zeit, in der sich das Grundwasser neu bildet, sei in den vergangenen Jahrzehnten kürzer geworden. Dies erschwere die Neubildung von Grundwasser.