später lesen Gruppe soll 18-Jährigen misshandelt und beraubt haben FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen und drei mutmaßliche Komplizen, die einen 18-Jährigen in Kaiserslautern misshandelt und beraubt haben sollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trafen sich die vier jungen Männer und der 18-Jährige vergangene Woche in der Nacht zum Donnerstag in einer Wohnung. dpa