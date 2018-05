später lesen Gruppen in Ludwigshafen prügeln sich mit Schlagstöcken Teilen

Zwei Gruppen sind in der Nacht zum Samstag in Ludwigshafen mit Schlagstöcken aufeinander losgegangen. Während der Auseinandersetzung sei auch eine Schreckschusswaffe in die Luft abgefeuert worden, teilte die Polizei mit. Die meisten Beteiligten im geschätzten Alter zwischen 20 und 26 Jahren konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei fliehen. Mindestens ein Mann wurde allerdings am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Er sowie mehrere Zeugen sollen vernommen werden. dpa