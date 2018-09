später lesen Gülle stinkt in Landauer Innenstadt Teilen

Twittern

Teilen



Heftigen Gestank hat eine große Menge Gülle verursacht, die in Landau in der Pfalz auf einer Straße gelandet ist. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Passant am Mittwoch mehrere große Pfützen der übelriechenden Flüssigkeit entdeckt. dpa