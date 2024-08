Eigentlich Teuerung erwartet Sprit so billig wie lange nicht: Bremst das die Nachfrage nach E-Autos weiter?

Pünktlich zum Ende der Ferien fallen die Spritpreise. Diesel und Super sind derzeit so günstig wie lange nicht. 1,62 Euro kostete am Freitag der Liter Diesel im Schnitt an Tankstellen in Trier. Vor einem Jahr waren es noch 1,76 und im April dieses Jahres lag der Dieselpreis in Trier an manchen Tagen sogar über 1,90 Euro, wie aus der Statistik des Vergleichsportals clever-tanken.de hervorgeht.