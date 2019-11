Günter-Rohrbach-Filmpreis für Film-Drama „Systemsprenger“

Neunkirchen Das Drama „Systemsprenger“ ist im saarländischen Neunkirchen mit dem mit 10 000 Euro dotierten Günter-Rohrbach-Filmpreis ausgezeichnet worden. Der Streifen von Regisseurin Nora Fingscheidt sei ein Film von großer gesellschaftlicher Relevanz, weil er schonungslos die Grenzen der pädagogischen Ansätze aufdecke, befand die Jury.

Als beste Darstellerin wurde Rosalie Thomass für ihre Rolle der Lehrerin Luisa in „Rufmord“ über Cybermobbing geehrt (Preisgeld 3000 Euro). Rainer Bock erhielt für seine Verkörperung der Figur „Atlas“ aus der griechischen Mythologie in dem gleichnamigen Film den Preis für die beste männliche Hauptrolle (3000 Euro), wie die Stadt Neunkirchen mitteilte.

Die Stadt vergibt den Filmpreis seit 2011 für deutschsprachige Fernseh- und Kinofilme zum Themenfeld „Arbeitswelt und Gesellschaft“. Mit ihm erinnert sie an den am 23. Oktober 1928 in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach („Das Boot“). Im vergangenen Jahr gewann das Melodram „In den Gängen“ von Thomas Stuber den Filmpreis.