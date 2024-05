Moderator selbst vor Ort Hochwasser trifft auch Günther Jauchs Weingut – und der packt beim Aufräumen mit an

Auch die bekannten Weingüter von Othegraven (Günther Jauch) und Cantzheim in Kanzem hatten laut Weber Wasser im Keller. Fässer seien gerettet worden. Am Montagabend veröffentlichte das Weingut von Günther Jauch einen Instagram-Beitrag, der das Ausmaß der Flut zeigt. Der Moderator war selbst vor Ort, versuchte in Gummistiefeln, den Park des Weinguts wieder zu säubern. Dabei musste viel Schlamm entfernt werden, außerdem stellte er ein Regal auf.